"Due per un delitto", audiodramma ispirato ad Agatha Christie a Palazzo Zuckermann

Al teatro giardino di Palazzo Zuckermann, venerdì 1 settembre alle ore 21, Carla Stella e il gruppo di lettura Punto Pieno presentano "Due per un delitto", audiodramma liberamente tratto dal libro di Agatha Christie "Sento i pollici che prudono".

SINOSSI

“Due per un delitto”, è a metà strada tra commedia e giallo, arricchito da un tocco francese che dona un pizzico di follia.

Prudence e Ortense Beresford, coppia di sorelle arzille, intelligenti e vivaci, vivono placidamente in un piccolo e apparentemente sonnacchioso borgo della provincia francese.

Un giorno vanno a trovare una vecchia zia nella casa di riposo in cui vive e lì conoscono Rose Evangelista, una vecchietta svanita di cui si perderà ogni traccia. Le due sorelle si mettono a investigare con solerzia, per poi arrivare a svelare il mistero.

Mettere in scena un audiodramma significa portare sul palcoscenico il dietro le quinte di quello che accade nello studio della radio quando si trasmette un radiodramma.

E mentre il pubblico ascolta l’audio come se lo stesse ascoltando alla radio, segue sul palco, in tempo reale, la produzione di tutti i suoni e guarda la scena recitata. É la radio che si vede.

Personaggi e interpreti

Narratori Gianna Casadei, Ornella Visconti

Prudence Beresford - Monica Sichel

Ortense Beresford sua sorella - Giovanna Magni

Marlene infermiera della Casa di Riposo - Nadia Malacarne

Signora Modì ospite della Casa di Riposo - Daniela Tona

Una infermiera della casa di riposo - Gianna Casadei

Signorina Pacard direttrice della Casa di Riposo - Ornella Visconti

Zia Ada la zia di Ortense e Prudence - Donatella Somalvico

Signorina Donovan infermiera della Casa di Riposo - Daniela Tona

Signora Rose Evangelista ospite della Casa di Riposo - Nadia Malacarne

Signorina Aupic infermiera della Casa di Riposo - Daniela Tona

Albert maggiordomo delle Beresford - Pietro Campagnaro

Alice Perry - Nadia Malacarne

Elise Perry sua figlia - Gianna Casadei

Il parroco di Le Chatelard - Pietro Campagnaro

Nellie Bligh cittadina operosa di Le Chatelard - Daniela Tona

Liz Coupelay affittacamere di Le Chatelard - Gianna Casadei

La segretaria dello studio notarile Anet - Monica Sichel

Signor Anet dello studio notarile Anet - Pietro Campagnaro

Sara Ricard avvocato e amica di Ortense - Ornella Visconti

Emma Boscovan moglie del pittore W. Boscovan - Gianna Casadei

La caposala del Royal Hôpital - Nadia Malacarne

Philip Sévigné padrone della casa di Le Chatelard - Pietro Campagnaro

regia Carla Stella

adattamento testo Monica Sichel

alla consolle audio Gianna Casadei

BIGLIETTI

Biglietto unico 7 euro

In caso di pioggia lo spettacolo verrà rinviato a sabato 2 settembre