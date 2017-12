"Due sotto il burqua" in anteprima all'MPX alla presenza della regista Sou Abadi

Lunedì 4 dicembre alle ore 21 all’MPX - Multisala Pio X proiezione in anteprima della travolgente commedia francese "Due sotto il burqua" della regista Sou Abadi. Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, il film racconta una storia d’amore ostacolata dal radicalismo religioso, tra ironia, travestimenti e irresistibili risate.

Alla proiezione anteprima di la regista Sou Abadi sarà presente in sala per incontrare il pubblico padovano.

Da mercoledì 6 dicembre il film sarà poi in programmazione ordinaria all’MPX.

DUE SOTTO IL BURQA

Racconta la storia di una giovane coppia, Armand (Félix Moati) e Leila (Camélia Jordana), che stanno pianificando di volare insieme a New York. Pochi giorni prima della partenza però Mahmoud (William Lebghil), fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato… radicalmente: ai suoi occhi, ora, lo stile di vita della sorella è troppo moderno. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l’amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere sin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud.

“Travestirsi per sfuggire a un pericolo o per salvarsi la vita era un’idea che mi piaceva molto, - ha dichiarato Sou Abadi - A qualcuno piace caldo di Billy Wilder è una delle mie commedie preferite, ma per scrivere questa storia mi sono ispirata anche a Cyrano de Bergerac. Sotto il velo, scambiato per un altro, e poi per un’altra, Armand permette a Mahmoud di accedere a certe verità, così come Cyrano, che al buio, facendosi passare per Cristiano, tocca il cuore di Rossana... mentre scrivevo, non ho fatto che pensare a questi due lati della storia, uno più comico, l’altro più serio”.

BIGLIETTI

intero 7,50 euro - attive le consuete riduzioni MPX (info in biglietteria)

prevendite: biglietti acquistabili negli orari di apertura della sala

INFORMAZIONI

www.multisalampx.it

049.8774325 (orari apertura cinema)

Gallery