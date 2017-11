Due sotto il burqa, il tour

In vista dell’uscita nelle sale il prossimo 6 dicembre, I Wonder Pictures visita le principali città italiane insieme alla poliedrica regista francese Sou Abadi per presentare in anteprima il suo nuovo film, DUE SOTTO IL BURQA.

Inaugura il tour la proiezione a ingresso libero in occasione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento. A seguire, un ricco calendario di anteprime del film nelle migliori sale cinematografiche a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Padova.

Pungente commedia degli equivoci, anche grazie all’intelligente scrittura mai oltre il limite dell’irriverenza, DUE SOTTO IL BURQA affronta con audacia e leggerezza temi attuali e complessi. Complice un cast di giovani attori affiatati e straordinari (Felix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil), il film trasmette con la forza del sorriso un messaggio universale di libertà e tolleranza capace di commuovere, far riflettere e colpire al cuore.

Il tema del velo come travestimento nasce da fatti realmente accaduti. «Travestirsi per sfuggire a un pericolo o per salvarsi la vita era un’idea che mi piaceva molto» afferma Sou Abadi. «A qualcuno piace caldo di Billy Wilder è una delle mie commedie preferite, ma per scrivere questa storia mi sono ispirata anche a Cyrano de bergerac». «Volevo che i miei personaggi parlassero velocemente, corressero e non avessero un attimo di tregua», continua la regista. «Dopo ogni ripresa, mi giravo verso la mia segretaria di dizione e le chiedevo: “quanti secondi, quest’inquadratura?”. Una commedia non dovrebbe durare due ore e mezza».

LE DATE DI DUE SOTTO IL BURQA IN TOUR

⦁ Lunedì 27 novembre ore 21.30

SORRENTO Cinema Armida

In occasione delle Giornate Professionali di Cinema, ingresso gratuito

⦁ Martedì 28 novembre ore 21.00

NAPOLI Cinema delle Palme

⦁ Mercoledì 29 novembre ore 20.30

ROMA Cinema Quattro Fontane

⦁ Giovedì 30 novembre ore 21.00

FIRENZE Istituto Stensen

⦁ Venerdì 1 dicembre ore 21.00

BOLOGNA Pop Up Cinema Palace – Cinema Medica Palace

⦁ Sabato 2 dicembre ore 13.00

MILANO Anteo Palazzo del Cinema

⦁ Domenica 3 dicembre ore 10.30

TORINO Cinema Massimo

⦁ Domenica 3 dicembre, ore 18.00

MILANO Cinema Colosseo

⦁ Lunedì 4 dicembre ore 21.00

PADOVA Multisala Pio X - MPX

I lettori del circuito CITYNEWS potranno richiedere il proprio ingresso ridotto compilando il form all’indirizzo www.iwonderpictures.it/burqa, selezionando la propria proiezione di interesse e inserendo il codice partner 2BCITY

DUE SOTTO IL BURQA di Sou Abadi

con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil

(Francia, 2017, 88’)

Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila si amano e stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato… radicalmente. Ai suoi occhi, ora, lo stile di vita della sorella è troppo moderno. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l’amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere sin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud…

Data di uscita: 6 dicembre 2017