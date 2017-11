“Due”, stagione di prosa al Teatro Farinelli di Este

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”. Anche il linguaggio teatrale è quello dei sogni, delle emozioni, della creatività. Condividerlo con altri assume un significato che va al di là della pura socializzazione: significa volersi incontrare anche sul piano dei sentimenti.

SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 2017/2018 AL TEATRO FARINELLI DI ESTE

Il programma del Teatro Farinelli affianca artisti noti e affermati – come gli attori Raoul Bova e Alessandro Preziosi o la compagnia Kaos Balletto di Firenze – ad altre proposte più giovani ma sempre di ottima qualità, concludendo con l’ultimo lavoro del regista e scrittore atestino Giancarlo Marinelli.

SCARICA IL DEPLIANT CON TUTTI GLI SPETTACOLI

Sono particolarmente felice di riconfermare la rassegna “Teatro per famiglie” al Filodrammatici, con quattro spettacoli a tutto tondo presentati dalle principali compagnie del Veneto. Un nuovo viaggio straordinario tra le fiabe, la poesia e la magia del teatro.

— Roberta Gallana Sindaco di Este

In programma martedì 12 dicembre 2017 ore 21

Raoul Bova e Chiara Francini

DUE

di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia

regia Luca Miniero

disegno luci Daniele Cipri’

scenografo Roberto Crea

costumista Eleonora Rella

La scena è una stanza vuota. L’occasione è l’inizio della convivenza che per tutti gli essere umani, sani di mente, è un momento molto delicato. Che siano sposati o meno, etero oppure omo. Marco è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale, Paola lo interroga sul loro futuro di coppia. Sapere oggi come sarà Marco fra 20 anni, questa è la sua pretesa. O forse la sua illusione. La diversa visione della vita insieme emerge prepotentemente nelle differenze fra maschile e femminile. Entrambi evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato: genitori, amanti, figli, amici che come in tutte le coppie turberanno la loro serenità. L’immagine stilizzata di una vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata. E montare un letto con tutte queste persone intorno, anzi paure, non sarà mica una passeggiata.

Martedì 12 dicembre 2017 ore 21

Raoul Bova e Chiara Francini

DUE

Giovedì 21 dicembre 2017 ore 21

KAOS Balletto di Firenze

CENERENTOLA

Martedì 23 gennaio 2018 ore 21

Alessandro Preziosi

VINCENT VAN GOGH.

L'odore assordante del bianco

Martedì 13 febbraio 2018 ore 21

Paolo Calabresi e Valerio Aprea

QUI E ORA

Mercoledì 28 febbraio 2018 ore 21

Stivalaccio Teatro

IL MALATO IMMAGINARIO

L'ultimo viaggio

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 21

Fabio Sartor e Caterina Murino

L'IDEA DI UCCIDERTI

ABBONAMENTI

in vendita dal 16.11

platea I settore e galleria euro 86

platea II settore euro 60

BIGLIETTI

platea I settore e galleria euro 19

platea II settore euro 13

platea II settore e galleria under 26 euro 9

PREVENDITA E VENDITA

Al negozio Discomagazine - Piazza Maggiore, 2 Este tel. 0429 3333 e mail discomagazine@aruba.it orario di apertura: da lunedì pomeriggio al sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30. Aperto tutte le domeniche da metà novembre fino al 06/01, lunedì mattina chiuso.

I biglietti per il primo spettacolo saranno in vendita da domenica 10 dicembre. Per gli spettacoli successivi la prevendita inizierà il giorno dopo lo spettacolo antecedente.

ON LINE su www.arteven.it e www.vivaticket.it

I biglietti rimanenti saranno messi in vendita alla biglietteria del teatro la sera di ciascuno spettacolo a partire

dalle ore 20. Tutti i posti sono numerati.

INFORMAZIONI

www.arteven.it

Settore Cultura del Comune di Este

0429 617573/4/6 cultura@comune.este.pd.it

Ufficio IAT 0429 600462 iat@comune.este.pd.it

Eventuali aggiornamenti saranno inseriti sul sito www.comune.este.pd.it

Gallery