Il Duo in concerto a Ca'Sana

Giovedì 23 agosto dalle 21.30 Ca' Sana ospita Il Duo in concerto:

Giulio Campagnolo - hammond

Gioele Pagliaccia - drums

Gioele Pagliaccia e Giulio Campagnolo aka Il Duo sono due musicisti molto attivi nella scena jazz italiana e internazionale e collaborano con artisti apparentemente diversi tra loro come Fabrizio Bosso, Will Bernard, Danilo Gallo, Joe Lally (Fugazi), Enzo Carpentieri, Giovanni Perin, Piero Bittolo Bon, Monique “Honeybird” Mizrahi e tanti altri.

Suonano insieme regolarmente dal 2013 e da allora si sono esibiti un pò ovunque: dai jazz club alle feste private, ai ristoranti e nell’ambito di vari festival come La Fabbrica del Jazz, il Bassano Jazz Festival ed il Garda Jazz Festival.

I due suonano una miscela di soul-funk-jazz passando per l’afro beat e la musica elettronica, senza mai dimenticare le radici dell’organo Hammond. Propongono sia pezzi originali che qualche standard di gente come John Coltrane e Lou Donaldson. Spesso si circondano di ospiti illustri come Will Bernard, Glauco Benedetti, Federico Pierantoni, Rosa Brunello, Frank Martino, Antonio Gallucci, Michele Polga e tanti altri.

Hanno da poco fatto un tour del nord Italia e registrato un disco con il chitarrista e compositore americano Will Bernard. Will ha collaborato con artisti qiuali Tom Waits, John Medeski, Charlie Hunter, Don Cherry, Zigaboo Modeliste, Donald Harrison, Dr. John e molti altri

Il loro primo disco con il Sig. Bernard come ospite uscirà in ottobre 2018.

Link utili

https://www.facebook.com/ilduoo/

Qui un ascolto di un brano live, nel progetto de Il Duo con Will Bernard: https://youtu.be/ht-_MQBXJgA