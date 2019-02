Duo Elettra, Raffaella Cardaropoli e Flavia Salemme alla Sala dei Giganti

Duo Elettra, Raffaella Cardaropoli e da Flavia Salemme alla Sala dei Giganti il 10 febbraio 2019

Domenica 10 febbraio 2019, alle ore 11.00, il Duo Elettra composto da Raffaella Cardaropoli al violoncello e da Flavia Salemme al pianoforte si esibirà in concerto presso la Sala dei Giganti al Liviano, a Padova (Piazza Capitaniato 3/5).

Il concerto è promosso dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e realizzato nell'ambito del progetto Circolazione musicale in Italia, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per lo Spettacolo. In collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Padova, l'evento rientra nella rassegna musicale "Otto concerti più uno". Si tratta del tradizionale appuntamento della domenica mattina nella Sala dei Giganti al Liviano, in cui viene dato spazio a giovani musicisti e interpreti vincitori di importanti Concorsi nazionali ed internazionali. Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto a mezz'ora dall'inizio, al prezzo di euro 3 per giovani, studenti dell'Università di Padova e del Conservatorio e di euro 6 per il biglietto intero.

Raffaella Cardaropoli, diplomata a soli 14 anni col massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso il Conservatorio "G. Martucci" di Salerno, è la vincitrice del "Vienna New Year's Concert" International Music Competition 2018. Flavia Salemme, diplomata col massimo dei voti, lode e menzione d'onore e laureata con 110/110 e lode presso il Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli, è stata invece finalista al "Golden Classical Music Awards-City of New York" nel 2018.

Il programma del concerto prevede l'esecuzione di

Robert Schumann

Fantasiestücke op. 73

Giovanni Sollima

Tema III del "Bell'Antonio"

Nicoli Myaskovsky

Sonata n. 2 op. 81

Astor Piazzolla

Le grand Tango

Prezzi dei biglietti

Giovani, Studenti Università di Padova e Studenti Conservatorio: euro 3 - Interi: euro 6

Abbonamento giovani: 10 euro

Biglietti e Abbonamenti in vendita presso la Sala dei Giganti alla mattina di ogni concerto, a partire dalle ore 10.30

Info web

http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=378683

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/02/10/392/