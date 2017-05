DYP Show Cooking - Just in Time, pesce di qualità in trenta minuti da Fiorital Padova

DYP Show Cooking - Just in Time è l'iniziativa promossa da Fiorital Padova lunedì 22 maggio, dalle 18.30 alle 20.30.

Trenta minuti possono bastare per preparare un menù di pesce di qualità? Con il prodotto DYP è possibile, raccogliendo tutti i suggerimenti e gli insegnamenti dello chef per preparare un menù di pesce di qualità in una sola mezz'ora.

INFORMAZIONI

Trenta posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria: http://bit.ly/DYPshowcooking-prenota​

Evento http://bit.ly/DypShowCooking-22mag​

Fiorital Padova: 049.8300979 - padova@fiorital.com