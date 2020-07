E-wine: tour enogastronomico in e-bike a Rovolon

Sabato 11 e domenica 12 luglio i vignaioli di Rovolon vi aspettano nelle loro aziende per presentarvi i loro vini di eccellenza in un bellissimo tour a due ruote in sella a biciclette con pedalata assistita. Partecipa con la tua E-bike. Non hai una bici con pedalata assistita? Tranquillo! Ti offriamo noi un servizio di noleggio (vedi il regolamento).

Partenza scaglionata ogni 30 minuti a piccoli gruppi dalle 9 alle 16, con sosta in ogni cantina per la degustazione di circa mezz'ora. Sono previste 6 tappe. Ogni gruppo sarà seguito da una guida che lo accompagnerà per l'intero tour. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Costo di partecipazione:

25 euro a persona con degustazione in 6 tappe.

Possibilità di noleggio E-bike 30 euro a persona (il costo del noleggio comprende anche il caschetto)

Percorso non adatto a bambini, tratti di strada sterrata con pendenza impegnativa, si consiglia l'utilizzo di e-bike. Ritrovo con partenza e arrivo in via Michelangelo Buonarroti di Carbonara di Rovolon (di fronte al cimitero).

Pagamento

L'orario di partenza verrà confermato dopo il pagamento mediante bonifico da effettuarsi a favore di: Filippo Livian (referente gruppo vignaioli di Rovolon) IBAN IT43 X360 8105 1382 8767 2687 688, Causale: “E-wine 2020”In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al weekend successivo.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Tamara: 345.4041017 dal lunedì al sabato dalle 11 alle 15.

Mail: ewine.rovolon@gmail.com

Si garantisce il rigoroso rispetto della normativa Anti-Covid in totale sicurezza.

Per info e prenotazioni tramite whatsap https://wa.me/393454041017?text=Ciao%2C%20sono%20interessato%20ad%20ewine

https://www.facebook.com/collieuganei.it/posts/2830109093762081