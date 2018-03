Earth hour 2018, l'"Ora della terra", riduzioni delle luci ad Este

Per il quarto anno consecutivo l’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa internazionale denominata “Ora della terra (Earth Hour)”, che rientra tra le attività di divulgazione della cultura del risparmio e dell’efficienza energetica, dello sviluppo sostenibile e delle fonti rinnovabili, come previsto dal “Piano di Adattamento e Mitigazione ai Cambiamenti Climatici”.

Sabato 24 marzo è prevista la diminuzione del flusso luminoso di 3mila punti luce, grazie alla tele-gestione che regola la quasi totalità della pubblica illuminazione e, nella stessa ora, si spegneranno le luci non essenziali del centro storico e del Palazzo comunale.

Ciò permetterà un risparmio energetico pari a circa 380 kWh, nonché 190 Kilogrammi di CO2 in meno emessi nell’atmosfera.

Tutti possono aderire all’iniziativa accreditandosi al sito: http://www.oradellaterra.org/inserisci-evento/

Un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti cittadini, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta.

È questa l’energia positiva di Earth Hour - Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF che tornerà sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, il cui obiettivo è di richiamare l’attenzione sull’urgente necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in corso, attraverso un uso più attento e consapevole dell’energia, politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento luminoso.

Quest’anno la parola d’ordine sarà “Connect2Earth”, per sottolineare il legame tra il nostro benessere e l’equilibrio dei boschi, la purezza delle acque, la bellezza e la ricchezza di vita e di specie. Per condividere globalmente l’importanza di questo legame è nata la piattaforma connect2earth.org, creata in partnership con il Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite per approfondire temi come salute degli oceani, economie sostenibili, azioni concrete sul clima; progetto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente della Germania e l’International Climate Initiative.

