Earth hour 2018 “L’Ora della Terra”, luci spente a Padova

L’Ora della Terra (Earth Hour) è un evento internazionale nato in Australia nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di mettere in atto comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso.

Anche quest’anno il Comune di Padova aderisce all’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, assieme alla Regione Veneto e ad altre amministrazioni.

L’adesione all’iniziativa, promossa dal WWF, si concretizza in un gesto semplice come lo spegnimento per un’ora della luce, dalle 20.30 alle 21.30, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche, nello stesso giorno, sabato 24 marzo 2018.

Il risparmio energetico legato a tale gesto e le relative minori emissioni di anidride carbonica, il principale dei “gas serra”, sono del tutto simboliche, ma hanno lo scopo di sollevare l’attenzione sul tema dei cambiamenti climatici e dell’uso razionale dell’energia.

A Padova dalle 20.30 alle 21.30 di il 24 marzo rimarranno spente Prato della Valle, Piazza dei Frutti, Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori.

“La sfida dei cambiamenti climatici è globale – spiega l’assessora all’Ambiente Chiara Gallani – Come amministrazione siamo impegnati in molti progetti in questo ambito, anche di respiro internazionale. La sensibilizzazione e la promozione di una cultura della sostenibilità sono degli elementi importanti in questo processo e lo spegnimento simbolico di alcuni dei luoghi più importanti della città va in questo senso”.