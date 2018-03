“Earth Hour 2018. L'Ora della Terra”, Cittadella spegne le luci contro il cambiamento climatico

Il comune di Cittadella aderisce all'evento internazionale promosso dal WWF “Earth Hour 2018. L'Ora della Terra”, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico.

Sancita dal WWF internazionale, l'iniziativa è giunta alla sua undicesima edizione.

L'Ora della Terra

Il cambiamento climatico in atto in tutto il pianeta e il conseguente aumento del riscaldamento globale stanno mettendo seriamente a rischio gli ecosistemi, la biodiversità e la straordinaria ricchezza della vita sulla Terra.

La partecipazione all'iniziativa si fonda sulla semplicità, ma allo stesso tempo sulla significatività, di un gesto: spegnere la luce di una casa, di un edificio, di un monumento o di una strada per un'ora, un'occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo.

Quando

Le luci verranno spente nel giorno stabilito e nella medesima ora attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche.

L'amministrazione comunale, da sempre attenta alle tematiche dell'ecologia e della salvaguardia ambientale, ha deciso di aderire alla proposta e sabato 24 marzo spegnerà l'illuminazione della Cinta Muraria per un'ora, dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

Un gesto simbolico per invitare tutti a una maggiore consapevolezza del fatto che ognuno, nel suo piccolo, può contribuire in modo determinante a fronteggiare i cambiamenti climatici attraverso un uso razionale dell'energia.