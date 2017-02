Earthset, acoustic live al Catai

Mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30 l'associazione Catai di Padova ospita l'esibizione live degli Earthset.

EARTHSET

Gli Earthset sono un quartetto alternative-rock formatosi a Bologna nel 2012 dall'incontro di Luigi Varanese (basso), Costantino Mazzoccoli (chitarra), Emanuele Orsini (batteria) ed Ezio Romano (chitarra, voce).

Dopo un primo demo EP nel 2013, la band esordisce ufficialmente nell'ottobre 2015 con "In a State of Altered Unconsciousness", un concept album realizzato in co-produzione con Enrico Capalbo e Carlo Marrone (Soren Larsen).

Il disco ha incontrato i favori della critica di settore che ne ha apprezzato e messo in luce la maturità e l'originalità. All'orecchiabilità dei brani, infatti, è associata una vena sperimentale destrutturante ed un'attenta ricerca sulle armonie, che attribuisce freschezza e personalità al lavoro degli Earthset.

Dopo esser stati impegnati nel tour promozionale del disco nel 2016, gli Earthset si apprestano a pubblicare un nuovo lavoro, un EP in uscita a marzo 2017.

https://www.facebook.com/Earthset

Guarda "Flush": https://www.youtube.com/watch?v=HUD_oZDC9vc

INFORMAZIONI

Ingresso gratuito con tessera associativa (4 euro).