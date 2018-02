“L’eccidio della Divisione Acqui tra storia e memoria – 1943-2018” mostra al San Gaetano

Inaugurazione: 15 febbraio, ore 17.30

SCARICA IL DEPLIANT DELLA MOSTRA

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, con il supporto della sezione di Padova e Venezia dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui e con la consulenza scientifica dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e di Filippo Focardi, docente di Storia contemporanea dell'Università di Padova, presenta la mostra L’eccidio della Divisione Acqui tra storia e memoria – 1943-2018. Il racconto si snoda attraverso le testimonianze dei reduci e dei familiari dei caduti della Divisione Acqui di Padova, con dati e immagini nuove raccolte nel tempo, che aggiornano e integrano quanto presentato in occasione di una analoga iniziativa promossa dal Comune di Padova nel 2013.

La filmografia e la storiografia si sono occupati più volte della tragica vicenda storica che ha visto le truppe italiane soccombere nelle isole greche alla ferocia nazista dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943.

Per onorare e ricordare le vittime dell’eccidio dei militari italiani da parte delle truppe tedesche a Cefalonia e Corfù è sorta nel 1945 l’Associazione Nazionale Divisione Acqui, per impedire che l'oblio scenda su quegli eventi e per trasmetterne alle nuove generazioni la memoria, grazie anche alle testimonianze dei superstiti dell’eccidio.

In occasione della mostra, il 22 febbraio alle ore 17 in Sala Rossini è previsto un incontro pubblico con la partecipazione di Marco Borghi, Direttore IVESER, Carlo Bolpin Presidente sezione Padova e Venezia Associazione Divisione Acqui, Filippo Focardi dell’Università di Padova e Isabella Insolvibile dell’Università Milano. Verrà proiettato il documentario Cefalonia e Corfù testimoni della Acqui tra storia e memoria.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: ore 10-19; chiuso i lunedì non festivi

Assessorato alla Cultura

Servizio Mostre

Tel. 049 8204528

tedeschif@comune.padova.it

Associazione Nazionale Divisione Acqui - Sezione di Padova

www.associazioneacqui.it