"Echi tzigani e melodie manouche", concerto alla Casa della Rampa con i Manouche Glacés

Venerdì 1 settembre alle ore 20.45 ritorna l'appuntamento con Sorsi di Musica alla Casa della Rampa di Padova.

Nella suggestiva corte interna dell'edificio storico, il gruppo Manouche Glacés vi accompagnerà alla scoperta dell'elegante musica tzigana e del jazz manouche attraverso un repertorio che toccherà i classici della tradizione francese, arrangiati in chiave manouche, e dello standard jazzistico.

INGRESSO E PRENOTAZIONI

Ingresso a partire dalle ore 20.30.

L'evento è su prenotazione.

Contributo per la serata 10 euro.

Per informazione e prenotazioni: 349.8921209 - sorsidarte@gmail.com

Eventuali disdette entro e non oltre mercoledì 30 agosto.

In caso di disdetta oltre tale data, sarà comunque richiesto un contributo.

INFORMAZIONI