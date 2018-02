Ecommerce Strategies, incontro all'interno di Green Logistics Expo in Fiera

Il settore delle vendite negli ultimi anni ha subito un cambiamento su scala globale che ha modificato le logiche del mercato tradizionale. Ogni consumatore prima e durante un acquisto valuta, confronta e si informa effettuando ricerche su web e app. Ecco perché è importante capire come muoversi tra tutte le opportunità offerte dal mondo digital.

L'utente sul suo profilo può: prenotare prodotti, farli consegnare dove desidera, gestire preferenze e suggerimenti d’acquisto, tutto questo sulla base delle sue esigenze.

Al giorno d'oggi è quindi importante capire come si comportano gli utenti in un percorso di acquisto multicanale pieno di punti di contatto, analogici e digital, con il prodotto o l'azienda; capire il ruolo del negozio fisico in tale ecosistema; imparare a sfruttare adeguatamente i nuovi strumenti promozionali e di marketing che il digital offre.

L’evento, organizzato da Studio Cappello, Digital Marketing Agency, giunge alla quinta edizione e si svolge l'8 marzo in Fiera all’interno di Green Logistics Expo, fiera internazionale della logistica 2.0.

Ecommerce Strategies vedrà come ospiti alcuni dei principali protagonisti di questo settore tra cui: Google, Connectbay, Oracle/Netsuite, Qaplà, FruttaWeb, Metro, PrestaShop, MailUp, WMR Academy, Studio Cappello.

Focus della giornata

Ecommerce insourcing, outsourcing o modello ibrido?

La logistica 2.0 e il nuovo ruolo del negozio

L’omnicanalità come prassi nel processo d’acquisto

Il Digital Marketing mirato sull’utente

Ingresso

L’evento è gratuito previa registrazione online: www.ecommercestrategies.it

Informazioni

eventi@wmr.it

Hashtag ufficiale: #espd18