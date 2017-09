Ecovisita alla villa veneta ristrutturata con progetto prefabbricato a Piove di Sacco

Sabato 23 settembre Spazio Positivo offre la possibilità di visitare una villa prefabbricata in legno appena costruita, incontrandone il proprietario, parlando con il responsabile tecnico che segue i lavori e vedendo da vicino le caratteristiche, la tecnologia e il metodo costruttivo impiegato.

La villa veneta ristrutturata si trova a Piove di Sacco, in via Caldevezzo, ed è visitabile dalle 10 alle 18.

PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita e senza impegno

Prenotazione obbligatoria --> www.spaziopositivo.com/ecovisite