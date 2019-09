Ecstatic dance e bagno di suoni a Limena

Ad ottobre preparati a questa nuova magica esperienza! Ecstatic dance e bagno di suoni in tour! Cosa potrai sperimentare? Grazie all'esperienza e alla grande ricerca musicale di Élie Omeir, musicista e compositore francese, potrai tuffarti in una danza estatica, liberatoria, per riconnettere e far uscire attraverso movimenti spontanei, le tue emozioni.

Quando la musica, creata al momento, si quieterà poco alla volta, lasceremo andare il movimento, subentreranno i suoni dal vivo di tanti strumenti ancestrali, e tu da ricevente attivo, piano piano ti distenderai per rilassarti nel Suono, e...partirà il tuo viaggio nel sentire! Ma prima di stenderti e ricevere le vibrazioni rilassanti, potrai dare libero sfogo a tutte le tensioni accumulate e liberarti, sulle note di una magica musica, che vibra sulle frequenze dei colori blu e arancione. E poi, percussioni, ritmi indiani, brasiliani, messicani, africani...la musica di Élie racconta di un uomo che ha viaggiato il Mondo, ha studiato tantissimi strumenti e ritmi e li manifesta in ciò che crea!

19 OTTOBRE A LIMENA - PADOVA in collaborazione con Agenda Olistica al Centro Oasi Bettella dalle ore 21 in via Monte Grappa, 10 Limena (PD).

Tel. 342 8054223 o 339 6192999.

Web: http://www.agendaolistica.it​



Élie Omeir: musicista francese professionista e compositore, ha creato il suo Suono unico e personale che vibra sui colori blu e arancione. Nel 2002 si diploma presso il prestigioso National Jazz French School. La sua sete di esplorazione musicale non si ferma qui; diventa uno specialista nella musica nordafricana, imparando il contrabbasso e il guembri, un basso ipnotico marocchino della tribù dei Gnawa del Sahara, noto per la produzione di trance profondamente ipnotiche, marcate dalle melodie ritmiche e sinterizzate ritmiche che si dice aiutino consapevolezza. Elie Ô ora viaggia per il mondo, condividendo il suo suono con collaborazioni significative, con insegnanti, studenti e pubblico, usando la sua conoscenza unica per creare atmosfere strepitose: dalla Terra al Cielo,

dal suo cuore alla tua anima.



Elena Bianchini: Nel 2013 ha creato “Bagno di suoni”, che è il risultato di un cammino evolutivo e ora viaggia dove la porta il Suono, insieme a meravigliosi strumenti, compagni di percorso e con il suo bagaglio interiore di Amore e Armonia per portarli a conoscenza di persone che proprio di armonia, gioia e benessere interiore sono alla ricerca. Questo suo viaggiare la stimola ad andare ad esplorare il Mondo del tramandare ciò che ha acquisito con libri, corsi, percorsi e tanta pratica diretta con se stessa e gruppi.