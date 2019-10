Appuntamento con la stand up comedy: Edoardo Ferrario live a Padova

Torna a Padova il 16 ottobre 2019 la stand up comedy firmata For Laughs' Sake con chi oggi forse più di tutti incarna la new wave comica che sta vivendo il nostro paese. Direttamente da Netflix arriva al Monkey Business di Padova (ex Mooding): Edoardo Ferrario.

Il locale si trova in Via Trieste 5c, nei pressi di Piazza Mazzini a due passi dalla stazione dei treni. Nessuna tessera necessaria. Un nuova e scintillante apertura volta a riportare una ventata di aria fresca rivolta allo svago, l'entertainment e il food & drink. Edoardo Ferrario si presenta a Padova con “Diamoci un Tono”, nuovo spettacolo inedito di stand up comedy. Quindi, nulla di già visto sul gigante dello streaming Netflix o in qualche video Youtube.

Un’ora di comicità su una realtà globale sempre più confusa: in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale, i robot diventeranno la nuova classe media? E se l’Europa si sta disgregando, perché i trentenni continuano a partire? E poi ancora: antivaccinisti del 14esimo secolo, contadine asiatiche col pallino dell’arredamento cattolico, palinsesti televisivi con effetti allucinatori e genitori che comandano sui social network. Ci salveremo? Non avendo risposte disponibili, meglio porsi ulteriori domande.

Informazioni e contatti

Monkey Business, Padova, via Trieste 5c

Mercoledì 16 Ottobre ore 21.30

Biglietto: 15 euro

Prenotazione online su EVENTBRITE: http://bit.do/EdoardoFerrarioPD

Registrandovi su eventbrite potete effettuare la prenotazione dei vostri biglietti, che dovrà essere esibita in formato elettronico o cartaceo all'ingresso, nel momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso.