Educazione finanziaria per imprenditori a Confartigianato

Confartigianato Padova lancia un nuovo percorso formativo aperto anche ai cittadini. Boschetto: “Vogliamo ridurre il divario tra banche e imprese e creare un modello virtuoso capace di incentivare un più ampio accesso al credito”.

Aprire un nuovo dialogo tra banche e aziende è possibile? Come far interagire in un rapporto proficuo i protagonisti del panorama economico e i cittadini? Per rispondere a queste domande Confartigianato Padova, in collaborazione con Upa Formazione, ha organizzato un percorso formativo di educazione finanziaria rivolto sia a imprenditori che a privati cittadini, amministratori e insegnanti.

Il progetto sarà presentato nel corso di un seminario di educazione finanziaria per imprenditori, che si terrà martedì 5 dicembre, ore 19, alla sede associativa di Padova, in via E.P. Masini 6.

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto, interverranno: Francesco Giacomin, direttore di Confartigianato Imprese Veneto, che proporrà un focus sulla crisi delle banche venete, analizzando il fenomeno, spiegherà cosa è successo e come ripartire. Il secondo intervento sarà invece a cura di Danilo Salvi, Area Manager di Unicredit Padova che parlerà del trend economico in crescita.

“Ridurre il divario tra banche e imprese, migliorare le relazioni per costruire un modello virtuoso capace di incentivare un più largo accesso al credito è il nostro obiettivo – spiega il presidente Roberto Boschetto. Per questo, abbiamo strutturato un percorso di educazione finanziaria. Si tratta di un progetto su misura, che permetterà di acquisire le competenze necessarie per muoversi con tranquillità davanti alle diverse possibilità di credito e gestione del proprio patrimonio”.