Gran finale del progetto Educhef: incontro e concerto a tema in aula magna di palazzo Bo

Il Progetto Educhef è stato un percorso di educazione a una cucina sana e gustosa voluto dall’ateneo di Padova e rivolto agli studenti che vivono da soli e che autonomamente gestiscono la propria alimentazione quotidiana.

L’Università degli Studi di Padova è impegnata in iniziative finalizzate alla promozione del benessere per gli studenti: in tale ambito nasce il progetto, voluto dal delegato del rettore per lo Sport, il Benessere e il Merchandising, professor Antonio Paoli, e che ha visto la preziosa collaborazione di Ascom Servizi Padova S.p.A. e Alì Supermercati S.p.A. con il supporto del Servizio alla Persona dell’Area Comunicazione e Marketing di Ateneo.

Il progetto, attraverso chef esperti, ha voluto trasmettere le competenze per preparare dei piatti e condurre gli studenti condotti passo passo alla scoperta di una cucina che, unendo comodità e semplicità, consenta di preservare il benessere a tavola utilizzando prodotti sani e del territorio.

Le attività previste hanno privilegiato l’approccio pratico-laboratoriale. Durante gli ultimi incontri, gli allievi sono stati chiamati a preparare autonomamente un piatto a piacere fra quelli proposti durante tutto il percorso formativo.

Durante gli incontri gli studenti hanno appreso le linee guida per la gestione della dispensa alimentare, nonché le conoscenze necessarie alla corretta conservazione degli alimenti freschi, la sicurezza in cucina e le potenzialità di un piatto unico con realizzazione di sughi a base di carne, pesce e verdure.

Lunedì 27 novembre alle 14.30 in aula magna di palazzo Bo, dopo i saluti di Rosario Rizzuto magnifico rettore dell’Università di Padova, Daniela Mapelli, prorettore alla Didattica, Renzo Guolo, prorettore alle condizioni di lavoro e di studio, interverranno Antonio Paoli, delegato del rettore per lo Sport, il Benessere e il Merchandising, Luca Vecchiato, direttore tecnico del progetto, Michele Ghiraldo, Ascom Servizi Padova S.pA. - Accademia Arti e Mestieri Alimentari di Ascom Padova, e Matteo Canella di Alì Supermercati S.p.A.

Alle 15.30, dopo la proiezione di un filmato su Educhef 2017, si continua con una tavola rotonda degli chef moderata da Luca Vecchiato e che vede gli interventi di Cristina Biollo sul piatto unico, Stefania Autuori su primi piatti, sughi, dessert e “scarti” di gusto, Daniele Nucci e Fabrizio Rivarolic oncludono su secondi piatti e contorni.

A seguire la parola passa all’esperienza degli studenti stimolata da Pietro Osti di RadioBue e per concludere un concerto a tema - il ConciOrto - “I suoni delle Verdure” con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone.