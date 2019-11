Egidio Ingala &THE Jacknives live all’osteria Barabba

Questa settimana non si scherza.

Venerdì 22 novembre ore 22

Egidio “Juke” Ingala &The Jacknives

Ospite speciale Enrico Crivellaro

In tutta Europa quando metti insieme la parola Blues e Italia ,in varie lingue viene fuori MR Ingala.

La sua band i The Jacknives con

Marco Gisfredi chitarra

Max Pitardi basso

Enrico Soverini batteria

Prenotazioni tavoli 0498716845

Info web

https://www.facebook.com/events/465203380785357/