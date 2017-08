Eko Park 2017, ambiente, dibattiti e spettacoli al parco Buzzaccarini

Eko Park 2017 Parco Buzzaccarini – Monselice

Ambiente, dibattiti e spettacoli da mercoledì 23 a domenica 27 agosto

IL PROGRAMMA

Mercoledì 23 agosto ore 21

“Villa Draghi: 350 anni di storia per immergersi nel futuro. Ambiente, cultura e paesaggio le nuove frontiere della modernità”

Presentazione del QUADERNO “Villa Scapin-Draghi a Montegrotto Terme” - Curatori: Associazione Villa Draghi e Comune di Montegrotto Terme

Alla serata parteciperanno:

- Claudio Grandis autore del Quaderno

- Luisa Calimani Presidente Associazione Villa Draghi

- Loris Sguotti responsabile organizzazione Associazione Villa Draghi

L’occasione per far conoscere la straordinaria esperienza che attraverso il volontariato, le associazioni e un’amministrazione comunale è riuscita a restituire alla collettività un luogo chiuso e abbandonato.

L’incontro sarà preceduto e accompagnato da un foto-racconto di Paolo Frizzarin

Coordina Christianne Bergamin

Giovedì 24 agosto ore 21 Dibattito

Nella bassa padovana arrivano nuovi progetti come Agrologic di Monselice, terza corsia A13, ipermercato di Due Carrare che fanno scempio di suolo agricolo vergine e di emergenze architettoniche come il castello del Catajo e Villa Mincana.

Finiremo travolti dal cemento e da nuovi centri commerciali?

ne parliamo con:

- Massimo Momolo Sindaco di Battaglia Terme

- Gianni Sandon Coordinamento Associazioni ambientaliste colli Euganei

- Maurizio Francescon direttore Confesercenti Padova

Intervento di Francesco Jori - giornalista: “C’è del marcio in Danimarca… ma vogliamo parlare del Veneto?”

Coordina Giada Zandonà

L’incontro sarà preceduto e accompagnato da immagini illustrative e dalle letture di Alessandra Gelsetti

Venerdì 25 agosto ore 21

Bolero “Flamenco suite” – Guest star Lola Greco

Sabato 26 agosto dalle 19 Holy festival

Domenica 27 agosto

A cura dei GAS di Este/Baone e Monselice e delle Botteghe del Commercio equo-solidale:

- dalle ore 15 banchetti dei produttori biologici del territorio e del Commercio equo-solidale

- dalle ore 16 visite guidate al Giardino Botanico, laboratori e truccabimbi

- ore 18 presentazione del libro “101 piccole rivoluzioni - storie di economia solidale e buone pratiche dal basso” Edizioni Altreconomia. Presente l’autore Paolo Cacciari.

Coordina Loris Ramazzina

ore 21 proiezione del film “Nevica d'agosto”. Presentazione e discussione con la regista Lucilla Tempesti, Daniele Todesco dell’associazione “Valpolicella 2000” tra i protagonisti delle battaglie contro l’inquinamento prodotto dal cementificio di Fumane (VR) e Francesco Miazzi del Comitato Popolare “lasciateci respirare”.

Durante la rassegna Eko-Park 2017 saranno proiettati video su temi di salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Tutte le sere pizzeria a km zero e molto altro