"La mia Elena Lucrezia. Ultimo monologo di felice memoria", incontro con Benedetta de Mari

La mia Elena Lucrezia

Ultimo monologo di una felice memoria

di Benedetta de Mari

Dove e quando

Venerdì 15 novembre 2019 | ore 18

Caffé Letterario Treccani Padova

via Umberto 2 | Padova

Programma

Saluti introduttivi

Isabella Zotti | Consigliere Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova

Giada Caudullo | Vicepresidente e Direttore Board Didattico-Scientifico e Iniziative Culturali Solgar Italia Multinutrient spa

Antonia Arslan | scrittrice

Andreina Bardus | casa editrice CLEUP

Intervento di Benedetta de Mari, autrice di La mia Elena Lucrezia. Ultimo monologo di felice memoria

Incontro promosso dall'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova

Per informazioni e iscrizioni

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita previa iscrizione a questo form.

tel. 049 8278951

mail: alumni@unipd.it

https://www.alumniunipd.it/…/ ultimo-monologo-di-una-felice… /

Il libro

Elena Lucrezia racconta se stessa e il suo primato, racconta la sua vita di erudita veneta e di oblata benedettina, di figlia naturale, seppur riconosciuta, di un procuratore de supra di San Marco e di una plebea de la Valdesabia. Elena non si nasconde, disvela integralmente al lettore la sua storia con le sue paure, i suoi desideri, le sue gioie e senza il timore d’esser giudicata o di doversi giustificare. Sono gli ultimi giorni di vita di Elena Lucrezia durante i quali riesce con il suo pensiero narrante a lasciarci il ricordo della sua vita, straordinaria per una donna della metà del 1600. Elena Lucrezia è una figura dimenticata dalla storia e caduta nell’oblio, nonostante sia stata protagonista della più grande rivoluzione culturale di ogni tempo, pur non essendo una rivoluzionaria e nemmeno una femminista ante litteram, ma semplicemente un’appassionata studiosa di quella verità che solo rende liberi.

L'autrice

Benedetta de Mari si è laureata all’Università di Padova nel 1997 in Scienze Politiche ed ha poi ottenuto una seconda laurea magistrale in Sociologia nel 2016 presso l'Università di Trento.

Ha frequentato la prestigiosa Universidad Internacional Menéndez Y Pelayo a Santander (Spagna) ed è esaminatrice accreditata dall'Instituto Cervantes di Madrid per la certificazione DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera); attualmente lavora nel comparto assicurativo finanziario.

Da molti anni si dedica agli studi sulla figura di Elena Lucrezia Corner Piscopia, che considera ormai un'amica a cui dare del tu.