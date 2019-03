Una donna fuori dall'ordinario: Elena Raffalovich, incontro al museo della Padova ebraica

Bisnonna paterna di don Milani, Elena Raffalovich è nata a Odessa nel 1842. Di origini ebree, è stata una grandissima pedagogista e un'intellettuale all'avanguardia che ha difeso i diritti della donna e l'educazione dei bambini.

La lettura di alcuni brani tratti dalle sue lettere ci permetteranno di scoprire la sua storia: frammenti di vita di una donna che già dal 1872 sosteneva il valore della democrazia e parlava di emancipazione femminile.

“Io credo che per l’emancipazione delle donne il progresso verrà da dove meno lo si aspetta, cioè dalle donne del popolo, spinte dalla necessità di vincere nella lotta per l’esistenza. ... In una parola, io credo che la causa delle donne sia intimamente legata a quella della democrazia e che esse trionferanno insieme.”

Dopo un silenzio che l'ha sommersa per centocinquant'anni, Pasquale Briscolini ne approfondirà il carisma.

Briscolini si è appassionato alla sua storia per il grande interesse che suscita la sua – purtroppo triste – vita dal punto di vista dell’educazione dei bambini, ma anche per la vita di coppia e addirittura per il ruolo della donna nella società e nella democrazia.

