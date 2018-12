A Pinerolo eletta Miss Mamma Italiana: sul podio una mamma di Abano Terme

Proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso). “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Terzo posto

Domenica 16 dicembre, al ristorante “Filodendro” di Pinerolo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Jennifer Barrella 36 anni, impiegata, di Torino, sposata con Giuseppe Bracci e mamma di Greta, Mattia e Ginevra, di 7, 5 e 4 anni. Jennifer è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi azzurri, con il sogno di fare il giro del mondo in crociera. Per la categoria “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria è andata a Letizia Ingrosso, 46 anni, direttore di una struttura sanitaria, di Abano Terme, sposata da 20 anni con Osvaldo Carletto e mamma di Francesco e Leonardo, di 20 e 16 anni.

La manifestazione

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e dalla torinese Paola Lippi, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2018”. Ospiti d’onore le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. Per ulteriori informazioni o per invio di foto, contattare il numero 0541 344300. Nelle foto in allegato: 1) tutte le mamme premiate alla selezione di Pinerolo, in compagnia di Paola Lippi; 2) Letizia Ingrosso di Abano Terme (vincitrice categoria Gold 46/55 anni) e Paolo Teti ideatore del concorso.