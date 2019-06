Elettra Lamborghini a Padova, firmacopie dell'ultimo disco "Twerking Queen" alla Mondadori

Elettra Lamborghini incontra il pubblico e firma le copie dell'album "Twerking Queen" alla Mondadori Bookstore. Appuntamento alla alle 14.30 martedì 18 giugno.

Come incontrare l'artista?

Acquista il cd "Twerking Queen" presso il Mondadori Bookstore e ricevi il pass per accesso prioritario al firma copie con Elettra Lamborghini.

Dettagli del diso

Twerking Queen è l'album di debutto di Elettra Lamborghini, che con i suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram è uno dei personaggi più popolari e discussi della TV italiana, grazie anche alla partecipazione a programmi come Super Shore ed Ex on the Beach.

È attualmente uno dei 4 coach a The Voice. La cantante è esplosa con il singolo "Pem Pem" nel 2018, il cui video ha superato le 100 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita. Dopo la pubblicazione di "Mala", in collaborazione con il team di Cash Money, la celebre label americana che ha lanciato negli anni star internazionali come Drake, Nicki Minaj, Lil Wayne, è in arrivo un nuovo progetto molto atteso da tutti i fan dell'artista che in questo nuovo album avrà sicuramente nuove sorprese e collaborazioni.

Info web

https://www.facebook.com/events/664009194072894/

https://www.facebook.com/mondadori.padova/

https://www.mondadoristore.it/negozi/punti

-vendita/Mondadori-Bookstore-Padova-Insurrezione/1421/