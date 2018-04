Elettromondo 2018 in fiera a Padova

Viene inaugurata giovedì 19 aprile in Fiera a Padova la settima edizione di Elettromondo, l’evento fieristico rivolto agli operatori del settore elettrico, che continuerà fino a sabato 21 al Padiglione 7. L’inaugurazione, prevista per le ore 9, vedrà la presenza del Vicesindaco del Comune di Padova, Arturo Lorenzoni, oltre che dei Presidenti di categoria del settore impiantistico ed elettrico di CNA e CONFARTIGIANATO di Padova e del Presidente di Elettroveneta, Umberto Schiavon.

La fiera, con cadenza biennale a Padova, è ideata e promossa da Elettroveneta e Ferri Elettroforniture e in questi anni si è affermata come un appuntamento altamente qualificato per gli operatori del settore elettrico e termoidraulico, installatori e progettisti del nord e centro Italia.

Elettromondo rappresenta una completa e qualificata rassegna di materiali per l’utilizzo, la gestione e la produzione dell’energia elettrica attraverso le produzioni dei principali costruttori di materiale elettrico. L’energia rappresenta il fulcro della manifestazione che è esplorata in ogni sua applicazione: materiale elettrico per impianti civili ed industriali, illuminazione, sistemi per l’automazione industriale, produzione di energia con pannelli fotovoltaici, sicurezza e videosorveglianza, climatizzazione e riscaldamento.

Oltre alla parte espositiva, rappresentata da oltre 150 marchi, la manifestazione si arricchisce nei tre giorni di una sezione convegnistica che dà la possibilità al visitatore di avere crediti formativi.

Si inizia giovedì 19 aprile con il convegno “Progetto luce nell’interior design. L’innovazione tecnologica negli impianti di illuminazione”, tenuto dal Professor Gianni Forcolini, docente di progettazione illuminotecnica del Politecnico di Milano, l’ing. Elena Pedrotti, ingegnere lighting designer e Andrea Chiarotto, ingegnere delle Telecomunicazioni. Il giorno seguente si parlerà di automazione industriale e sabato invece il focus è sulla sicurezza alla luce del nuovo regolamento europeo in materia di privacy e videosorveglianza.

Non mancheranno le pillole formative/informative curate dalle aziende espositrici, che, come di consueto saranno occasioni per focalizzare l’attenzione sulle soluzioni e sulle tecnologie più innovative, ma anche importanti momenti di incontro tra produttori e il target di riferimento.

La fiera avrà i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 9 alle 18, sabato la chiusura è anticipata alle 17. Ampio e gratuito il parcheggio a disposizione dei visitatori.

L’ingresso, riservato agli operatori del settore, sarà gratuito con registrazione obbligatoria.

Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono disponibili sul sito www.eventoelettromondo.it e sulla pagina Facebook Evento Elettromondo.