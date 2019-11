Eliana Albertini presenta "Malibu" alla libreria Zabarella

Venerdì 8 novmbre, ore 18.30 alla libreria Zabarella

Eliana Albertini presenta "Malibu", BeccoGiallo Editore.

In dialogo con Mattia Naliato.

Dettagli

Ciao galline.

La vorreste vedere un po’ di luce?

E invece siamo qua insieme.

Voi con la vostra merda, io con la mia.

Il ragazzo che osserva i polli, le processioni sull’argine, gli incidenti, le discoteche squallide, i luna park, le scorribande estive in motorino: tante piccole storie e un solo grande Luogo — il #Polesine, fra i rami del #Delta del Po — che ha per protagonista l’umanità sfaccettata di una periferia di confine, un microcosmo di anime collegate alla civiltà attraverso la strada statale Romea. Sembrerebbe sempre l’unica via, quella più dritta e giusta, come quella spirituale: ma è proprio la spiritualità ciò che i personaggi delle storie non seguono mai. Perché il mondo ideale non è quasi mai quello reale.

Eliana Albertini

Nata nel 1992 ad Adria, in provincia di Rovigo, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna ed è una delle fondatrici del collettivo Blanca. Nel 2017 è uscito il suo primo libro a fumetti #LuigiMeneghello, apprendista italiano, e nel 2019 ha vinto il premio Nuove Strade al Festival Napoli #Comicon.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/442462463064146/