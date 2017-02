Elio Germano e Teho Teardo alla sala dei Giganti a Padova

Pulse e ASU presentano ELIO GERMANO e TEHO TEARDO in

VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE

liberamente tratto dal capolavoro di Louis-Ferdinand Céline

Venerdì 10 febbraio Sala dei Giganti

DETTAGLI

Elio Germano e Teho Teardo portano in scena Viaggio al termine della notte di Louis- Ferdinand Céline in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi.

Teho Teardo è un musicista e compositore italiano; attivo sin dagli anni Ottanta nella scena post-industriale italiana, è noto anche per le molte colonne sonore per film e documentari. In questa collaborazione con Elio Germano, Teardo si avvale della straordinaria sensibilità interpretativa sviluppata dall’attore in oltre vent’anni di carriera, ripercorrendo musicalmente alcuni frammenti dei Viaggio al termine della notte, la prima e più famosa opera di Louis-Ferdinand Céline, scrittore tra i più influenti del Ventesimo secolo.

Il romanzo del 1932 è un'esplorazione cupa e nichilista della natura umana e delle sue miserie quotidiane, la cui disperazione grottesca viene qui restituita in una partitura inedita che ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione della chitarra e dell’elettronica di Teho con gli archi di Elena De Stabile, Ambra Chiara Michelangeli e Laura Bisceglia.

Le immagini evocate dal testo interpretato da Germano si inseriscono così nelle atmosfere cinematiche di Teardo in una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico. Qui Teho crea un ambiente nel quale la voce di Elio suggerisce nuove prospettive sulle disavventure del protagonista Ferdinand Bardamu e sugli orrori della Grande Guerra, che travolge tanto i Paesi quanto le relazioni umane.

La scenografia è quasi inesistente. Il palco, scarno e immerso nel buio, lascia spazio a una scrittura dalla natura spiccatissima, una partitura impressionista che diventa essa stessa narrazione e si fa interprete del genio di Céline.

Legati, oltre che dall’amicizia, anche da una solida affinità artistica, Elio Germano e Teho Teardo portano avanti questo spettacolo dal 2012, anno in cui è iniziata la prima tournée che ebbe come prima tappa Genova, città dove è stato ambientato il film Diaz, che vanta la presenza dei due artisti, l’uno come attore, l’altro come autore della colonna sonora. Conosciutisi sul set del film Il passato è una terra straniera di Vicari, Germano e Teardo hanno deciso di mettere in piedi il Viaggio di Céline, in occasione di un Festival al Palaexpo, in cui gli fu chiesto un intervento su un testo. Quello che doveva essere un singolo episodio, è diventato invece una tournée che a distanza di anni non si è mai conclusa.

Elio Germano (vincitore, tra gli altri premi, di tre David di Donatello per il miglior attore protagonista) ha interpretato nel 2016 il ruolo di San Francesco nel film Il Sogno di Francesco, diretto dai registi francesi Renaud Fely e Arnaud Louvet. Sempre nel 2016 ha interpretato Nino Manfredi nel film omaggio per Rai 1 per la regia di Luca Manfredi che andrà in onda in primavera. A marzo 2017 invece uscirà il film di Edoardo Falcone Questione di Karma con Fabio De Luigi e, sempre in primavera, il film di Gianni Amelio La tenerezza con Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti.

Teho Teardo, artista eclettico, capace di tradurre in linguaggio musicale un flusso emotivo intenso e conturbante, è attualmente impegnato nei tour di Viaggio al termine della notte e di Nerissimo, quest’ultimo al fianco di Blixa Bargeld, cantante degli Einsturzende Neubauten ed ex chitarrista dei Bad Seeds di Nick Cave) Contemporaneamente ha collaborato con Enda Walsh, uno dei più acclamati sceneggiatori e registi del momento, per la pièce Arlington, presentata in prima mondiale l’11 luglio in occasione del Galway International Arts Festival, e in cartellone all’Ann’s Warehouse di New York ad agosto 2017. Il sodalizio tra Walsh e Teardo è iniziato nel 2014 con la pièce Ballyturk, grazie alla quale Teardo vinse nel 2015 l’Irish Theatre Awards per la colonna sonora, in cui partecipò anche l’attore Cillian Murphy protagonista non solo nella prima traccia ma anche nella piece teatrale di Walsh.

Inoltre, Teho Teardo ha composto anche le colonne sonora de La verità sta in cielo di Roberto Faenza e di altri due film presentati alla 73° edizione del festival di Venezia (Il più grande sogno di Michele Vannucci e Caffè di Cristiano Bortone).

LA RASSEGNA

Pulse e ASU presentano una rassegna di tre date nella suggestiva cornice della Sala dei Giganti, nel cuore del centro storico di Padova.

La prima data, venerdì 10 febbraio, vedrà sul palco l’attore Elio Germano e il compositore Teho Teardo nella rivisitazione di Viaggio al termine della notte, il capolavoro dello scrittore Louis-Ferdinand Céline. La rassegna continuerà venerdì 24 marzo con il pianista ucraino Lubomyr Melnyk e si concluderà mercoledì 26 aprile con l’unica data italiana della musicista sperimentale americana Liz Harris, in arte Grouper.

Pulse è un gruppo di giovani professionisti dell’ambito culturale che dal 2002 è stata promotrice di una serie di oltre trecento eventi, concerti e festival prevalentemente nelle aree di Padova e Venezia.

BIGLIETTI

ingresso intero: 23 euro

23 euro prevendite online: 23 euro al seguente link https://www.picatic.com/germano_teardo_pulse245

23 euro al seguente link riduzione studenti: 16 euro con badge universitario da mostrare all'ingresso al momento dell'acquisto

Biglietti disponibili su: https://www.picatic.com/germano_teardo_pulse245

