Elio e le Storie Tese, firma copie a LaFeltrinelli di Padova

Mercoledì 21 marzo, dalle ore 18, attesi a LaFeltrinelli di Padova Elio e le Storie Tese per la firma copie del loro ultimo disco "Arrivedorci".

Dopo trentotto anni di folgorante e provocatoria carriera gli Elio e le Storie Tese hanno deciso di sciogliersi. Lo fanno in grande, partecipando per l’ultima volta al Festival di Sanremo e pubblicando l’album Arrivedorci. Si raccontano e firmano le copie dei loro album.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere accesso prioritario al firma copie, acquista il cd alla Feltrinelli di via San Francesco e ritira il pass (1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/

puntivendita/eventi/Padova/2018/Marzo/Elio-E-Le-Storie-Tese-23558.html