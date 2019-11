Elizabeth Moen in concerto per la rassegna Invisible Sound International

Giovedì 14 novembre 2019 prima data di Invisible Sound International - Music from abroad:musica dall'estero in tour in Italia, presso la Sala Alma del Parco E' Fantasia / Mappaluna.

La serata inizia dalle ore 20 con il Dj set TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio) e alle ore 22 partirà il live di Elizabeth Moen con la sua band:

Elizabeth Moen- vocals, guitar

David Hurlin- drums

Dan Padley- guitar

Gemma Cohen- bass, vocals

In esclusiva con Hang The Dj! booking, la folksinger Elizabeth Moen (Iowa, USA), in versione quartetto, è in tour per la prima volta in Italia, ben 17 date lungo lo stivale in cui presenterà i brani dell'acclamato "A Million Miles Away" più una serie di nuove tracce che finiranno nell'album di prossima uscita.

La voce soul di Elizabeth si sposa con testi crudi e ritmiche arrembanti in un mix che colpisce sin dal primo ascolto.

Informazioni e contatti

Parco È Fantasia in via Ticino,11

Punto ristoro disponibile: carne, pesce e pizza. Per info e prenotazioni: 345 2630287.

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).

La rassegna musicale Invisible Sound è in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

Web: https://www.facebook.com/events/696114460881454/

