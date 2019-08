Elli De Mon in concerto al Parco È Fantasia per la rassegna Invisible Sound

Venerdì 2 agosto Invisible Sound presenta Elli De Mon in concerto presso il Parco È Fantasia. La serata inizia già dalle 19.30 con il DJ set by TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il concerto inizia alle 21.30.

ELLI DE MON - Onewomanband è chitarre, grancassa, rullante, sonagli, suoni saturi e psichedelia indiana. Elli combatte i suoi demoni con lo strumento a lei più congeniale: la musica. Un blues nuovo, fatto di slide selvaggi e contaminato da influenze punk (Elli militava anche negli Almandino Quite Deluxe), e dalla musica indiana, grande amore di Elli.

Il 16 novembre 2018 è uscito il suo quinto lavoro e terzo full length, ancora per Pitshark Records, intitolato Songs of Mercy and Desire, che segna il suo ritorno a canzoni più folk e blues rock. Questo suo disco è una ricerca delle radici da cui tutto è partito; parla di evoluzione, di cambiamento e di accettazione, di resilienza e di riscatto. E' un disco autobiografico, che racconta dei luoghi dove Elli è nata e cresciuta, e delle sue radici personali e musicali. Blues, folk e sonagli sciamanici.

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream...«la musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere».

La serata musicale si tiene in uno spazio dedicato del parco. È presente un punto ristoro. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/390425621614952/

- https://www.facebook.com/ellidemon.onegirlband/