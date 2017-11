Settimana dell'informazione psicologica: incontro “Elogio della fragilità" a Monselice

In occasione della Settimana dell'informazione psicologica - Comunicare la Psicologia, promossa dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, l’associazione di promozione sociale Melià invita tutta la cittadinanza a partecipare alla serata gratuita “Elogio della fragilità: per ridare dignità e valore a ciò che di prezioso ci contraddistingue", in programma mercoledì 6 dicemnre al Palazzo della Loggetta di Monselice.

In una società che punta sull’essere persone di successo, forti e coraggiose, l'intento è quello di ridare dignità e valore alle fragilità che contraddistinguono ciascuno. La tendenza generale è quella di metterle da parte, lasciar loro poco spazio in quanto temute e a volte negate.

Nascondere le debolezze, non fare mergere i propri difetti per dare una certa immagine di sé, per poter essere stimati. In realtà le fragilità di ciascuno possono rappresentare una risorsa e poterle accettare è il primo passo per recuperare quelle parti di sè stessi che rendono sensibili, empatici ed umani.

Riconoscere le fragilità proprie e altrui, sentire di poterle condividere entrando in relazione con gli altri arricchisce e consente di sfuggire all’indifferenza, all’egoismo.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Anna Galtarossa

galtarossa.anna@gmail.com - 340.6438603