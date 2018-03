Eloisa Atti / "Edges Tour" a Ca' Sana

Giovedì 15 marzo dalle 21.30 Ca'Sana ospita ELOISA ATTI live, “Edges” Tour:

Eloisa Atti: voce, ukulele, concertina e piano

Marco Bovi: chitarra

Emiliano Pintori: piano e organo

“EDGES” / presentazione

Il nuovo disco della cantante bolognese esplora i territori dell’americana, ma con un tocco all’italiana, in una miscela di folk, country, folk, blues e deviazioni jazz odoranti legno e polvere che incontra un’intenzione melodica di casa nostra. Dodici canzoni per raccontare i limiti umani: l’amore e il perdono, il dolore e la rinascita, i viaggi della fantasia e l’inanità più totale. Immergendo tutto in una densa atmosfera sognante. Perché in fondo “varcare i limiti è emozionante come un sogno”.

Eloisa Atti, figlia del poeta bolognese Luciano Atti, un’infanzia tra Piccolo Coro dell’Antoniano e conservatorio, ha alle spalle una formazione classica e jazzistica, esperienze live significative e durature come interprete e come compositrice con Caputolindo, Hammond Bandits, Acerocielo, Eloisa Atti Jazz Quintet e con il duo più che decennale con il chitarrista Marco Bovi, col quale ha inciso tre dischi. Ha partecipato in studio a progetti originali assieme, tra gli altri, a Patrizia Laquidara, Mirco Mariani, Sacri Cuori, Giacomo Toni, Enrico Farnedi. Dopo la realizzazione di due album con il progetto etno-jazz Sur, incide “Penelope” (aprile 2014) da lei interamente ideato e composto, con la produzione artistica di Francesco Giampaoli (Sacri Cuori). Atti ha inoltre preso parte a numerosi spettacoli teatrali e televisivi come il Nuzzo Di Biase Show e “Tutti Maracani” di Jimmy Villotti.

È di lunga data la collaborazione con Matteo Raggi (sax tenore) e Davide Brillante (chitarra) con i quali ha presentato nel tempo diversi progetti tutti dedicati alla figura di Billie Holiday, come “Fine and Mellow Tunes”, “A Journey” e l’attuale “Billie Holiday: Everything Happens for the Best”.

Il suo nuovo album “Edges” è uscito il 23 febbraio 2018.

Prodotto dalla stessa Eloisa Atti (per la prima volta produttrice di sé stessa), mixato a Tucson dal leggendario Craig Schumacher (Calexico, Devotchka, Neko Case) e masterizzato da Giovanni Versari (Grammy 2016 ai Museper “Best rock album”), “Edges” raccoglie una serie di brani originali scritti in un arco di tempo di dieci anni, tutti da Eloisa tranne “Without you” e “Sleepy man” cofirmate da Marco Bovi.

Un lavoro suonato da una band fondamentale per ottenere una densa unità di sound, con la titolare all’ukulele, al piano e alla concertina, poi le chitarre di Marco Bovi, il piano e l’organo di Emiliano Pintori, il contrabbasso di Stefano Senni, la batteria di Zeno De Rossi. E le partecipazioni determinanti di Antonio Gramentieri alla chitarra (Don Antonio, Sacri Cuori), Thomas Heyman e la sua pedal steel guitar, Erica Scherl al violino e Tim Trevor Briscoe ai clarinetti, oltre a Enrico Farnedi e Riccardo Lolli ai cori e al maestro Michele Carnevali all’ocarina.