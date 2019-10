“L’Italia: ieri, oggi e domani”, incontro con Elsa Fornero e Michele Boldrin a Padova

Evento sold out

Starting Finance Club Padova organizza l’incontro Italia: ieri, oggi e domani giovedì 17 ottobre 2019 ore 11.30 Aula Magna Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (via Gradenigo, 6 – Padova). Aperto al pubblico, l’incontro verterà sulla evoluzione della situazione economica italiana, con particolare attenzione al tema delle ragioni strutturali della crisi e ad alcuni fenomeni come la disoccupazione giovanile e il crescente divario Nord/Sud.



Ne discutono ospiti d'eccezione come Elsa Fornero, ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e Michele Boldrin, economista e professore alla Washington University in St. Louis.



L'incontro, patrocinato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell' Università degli Studi di Padova, è moderato dal professor Bruno Maria Parigi, presidente del Corso di Laurea Magistrale Economics and Finance del dSEA.

