Primo maggio con Elsa e Olaf alla Casa delle Farfalle e al Bosco delle Fate di Montegrotto

Butterfly Arc presenta un evento speciale alla Casa delle Farfalle e al Bosco delle Fate di Montegrotto Terme, in programma lunedì 1 maggio, con orario continuato dalle 10 alle 18.

Oltre alla babydance, ai laboratori creativi e ai laboratori di bolle giganti per imparare a costruire un magico strumento per fare delle bolle enormi anche a casa, nel Bosco delle Fate vi aspettano Elsa e Olaf per danzare e cantare insieme.

Inoltre sarà possibile anche, al costo di 1 euro in più a persona, partecipare ai laboratori tattili interattivi per conoscere da vicino gli incredibili animali ospiti della Casa delle Farfalle.

INFORMAZIONI

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it