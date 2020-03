Emanuela Canepa presenta “Insegnami la tempesta” a laFeltrinelli

Venerdì 13 marzo – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Insegnami la tempesta

Scopri tutti gli eventi in programma a LaFeltrinelli nel mese di marzo

Dettagli

Dopo il successo de L’animale femmina, Emanuela Canepa torna a scandagliare i conflitti sotterranei che si annidano in ogni rapporto presentando Insegnami la tempesta (Einaudi). Protagoniste sono tre figure femminili: una madre, alla quale la figlia rimprovera un’esistenza di rinunce, una figlia, che la madre ha sempre sentito inaccessibile, e una suora che ha lasciato tutto per abbracciare senza riserve il proprio destino. Tre donne profondamente legate tra loro, eppure in costante fuga l’una dall’altra. Perché ogni legame d’amore può diventare un cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia. L’autrice dialoga con Valentina Berengo.