Emanuele Via & Charlie T. in concerto all'Orto botanico di Padova

Lunedì 20 luglio, alle 21, la tappa estiva di "Risvegli" prosegue con "Resina", un suggestivo concerto all'aperto.

Dettagli

Emanuele Via, tastierista degli Eugenio in Via Di Gioia, e il quartetto d'archi Charlie T composto da violino, violoncello, contrabbasso e arpa, portano nell'orto botanico universitario più antico al mondo il progetto musicale "Resina": un album strumentale dedicato al legno, in cui ogni brano prende il nome di un albero.

Questo appuntamento e l'intera rassegna sono possibili grazie al contributo della Fondazione Cariparo.

Informazioni e prenotazioni

La prenotazione allo spettacolo – obbligatoria – effettuata tramite il link diretto https://bit.ly/391WXQV consente di accedere in Orto presentando direttamente la mail di conferma alla biglietteria per il rilascio del titolo di ingresso.

Non è necessaria la prenotazione per l’ingresso tramite call center o biglietteria online.

Costo

La partecipazione allo spettacolo è compresa nel biglietto di ingresso all’Orto, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 20 (restano valide le consuete gratuità, i bambini fino a 12 anni accedono gratuitamente). Con il biglietto di ingresso, dalle 20 alle 23, sarà anche possibile visitare le serre del Giardino della biodiversità (l'Orto antico non sarà accessibile).

In caso di maltempo

L'evento si tiene all'aperto. In caso di pioggia o maltempo, lo spettacolo verrà recuperato il 21 luglio. A tutti i prenotati verrà inviata una comunicazione in merito il giorno prima dell’appuntamento.

Sicurezza

All'ingresso dell'Orto botanico sono disponibili prodotti igienizzanti per le mani. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio negli spazi chiusi, all'interno delle serre e quando non è garantita la distanza interpersonale di un metro (in entrata e in uscita dall'evento).

Ulteriori info

Informazioni e il programma completo della rassegna sono disponibili su

http://www.ortobotanicopd.it/it/resina

https://www.facebook.com/events/280127679876435/