EMISFERO di SCORZE’ è completamente rinnovato

Rinnovati moltissimi reparti del punto vendita, nasce anche un’area dedicata al mondo benessere. Nuovi impianti e centrali frigoriferi per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’esperienza del cliente.

Il Gruppo Unicomm di Vicenza (associato a Selex Gruppo Commerciale) rinnova l’Emisfero di Scorzè (VE).

Rimane inalterata la superficie di vendita, che sfiora i 5000 mq di vendita, ma moltissime sono le novità all’interno del negozio.

Nasce infatti un intero reparto dedicato al mondo benessere, che abbraccia tutti i prodotti senza glutine, per vegani e vegetariani, salutistici, dietetici e per le intolleranze, per andare incontro alle nuove esigenze dei consumatori.

È stata inoltre rinnovata ed ampliata la cantina dei vini, che ospita sia vini del territorio sia vini selezionati tra le migliori cantine italiane. Da segnalare l’angolo dedicato alle birre speciali, con un forte aumento delle referenze e delle proposte.

Un’altra novità da rimarcare è l’assortimento specializzato nell’ambito del petfood, necessario davanti alle richieste in crescita da parte della clientela.

“Non è un punto vendita nuovo ma è come se lo fosse - ha dichiarato il cav. Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm - Per noi Scorzè è da sempre una piazza importante, che ci ha dato negli anni grandi soddisfazioni. La nostra speranza è quella di riuscire a dare sempre il miglior servizio, garantendo sempre la massima convenienza: i clienti troveranno tantissime novità che speriamo andranno incontro alle loro aspettative e ai loro desideri”.

“Abbiamo investito ben un milione e mezzo di euro in questo rinnovo completo del punto vendita – aggiunge Giancarlo Paola, Direttore Commerciale del Gruppo Unicomm – Le novità non riguardano solo le offerte commerciali e le referenze ma anche gli impianti e le attrezzature: abbiamo cambiato tutti i banchi frigo, le centrali frigorifere, gli impianti elettrici e gli scaffali, con una fortissima riduzione dell’impatto ambientale e un miglioramento dell’efficienza energetica, consentendo un importante risparmio in materia di emissioni di CO2 e una più attenta gestione dei consumi”.

Ci sarà una vera e propria rivoluzione anche nei reparti dedicati a latticini, salumi, formaggi e surgelati: sono stati sostituiti infatti tutti i banchi aperti, passando alla modalità a sportello, che garantisce una conservazione migliore degli alimenti e un maggior comfort di acquisto per i clienti, evitando sbalzi termici tra una corsia e l’altra del punto vendita.

Infine, grazie ad una migliore gestione degli spazi, è stato triplicato lo spazio dedicato alla rosticceria ed è stato ampliato il banco insalate, aumentando il numero sia di quelle confezionate sia di quelle prodotte all’interno dell’ipermercato.

Ma le novità coinvolgono tutti i banchi del “servito”: è stato ampliato anche il banco servito delle carni, con l’inserimento delle carni frollate, e rinnovata profondamente la pescheria.

Vi sarà anche un completo rinnovo nel mondo del fresco tradizionale, con un rafforzamento delle produzioni interne tra cui la pizza al trancio e la pasticceria, con la possibilità di ordinare torte e pasticcini tramite prenotazione.

Migliorie e novità sono state apportate anche nel settore del non food, grazie all’aumento degli spazi dedicati agli articoli stagionali, con una particolare attenzione al reparto degli articoli per la casa.

https://www.emisfero.eu/punti-vendita/veneto/ipermercato-emisfero-scorze