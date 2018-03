Emma Marrone alla Kioene Arena

Lunedì 21 maggio alle ore 21.30 alla Kioene Arena sale sul palco Emma Marrone con il suo "Essere Qui Tour 2018".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Emma Marrone: è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno live! Dal 16 maggio al via la nuova tournèe con sette date nei principali palasport italiani in attesa dell'uscita del nuovo album di inediti “Essere Qui”.

Biglietti

Prevendite disponibili su https://www.zedlive.com/eventi-biglietti/fastickets/