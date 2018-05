Energame! Biciclette e pista di automobiline per produrre energia all'Airone

Questo nuovo gioco trasformerà il Centro Commerciale in una centrale di energia sociale! Verrà allestita un’area con biciclette e una pista di automobiline, in cui i partecipanti potranno cimentarsi in due ruoli: “pedalatori” o “piloti”. I primi provvederanno, con le loro pedalate, a fornire energia elettrica “100% green” che servirà a far funzionare l’impianto di alimentazione della pista, mentre i secondi dovranno pilotare le automobiline sul percorso.

L’energia elettrica prodotta sarà visualizzata in watt/ore su un monitor presente nell’area, contemporaneamente alla quantità di CO2 risparmiata all’ambiente.

Durante la mattina l’attività sarà riservata alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio, mentre nel pomeriggio tutti i clienti del Centro Commerciale potranno cimentarsi nell’Energame.

E non è finita qui: pedalando, i Visitatori di Airone potranno contribuire a fare beneficenza. Infatti, ogni 100 watt prodotti nell’area game, verrà donato 1 euro all’Associazione casa Amica di Monselice.

Dal 19 al 27 maggio, invitiamo tutti a venire a divertirsi con Energame!

Airone (www.centrocommercialeairone.it) è un Centro Commerciale situato a Monselice (Via Cristoforo Colombo, 79 - 35043) che ospita 40 negozi ed è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9 alle 20. Sabato: ipermercato dalle 8.30 alle 20, galleria dalle 9 alle 20. Domenica e festivi: ipermercato dalle 9 alle 20, galleria dalle 10 alle 20.

