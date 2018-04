"L'energia del corpo", seminario di meditazione corporea allo Studyo Yoga

Domenica 8 aprile alle ore 10 Studyo Yoga organizza un seminario di meditazione condotto da Tiziano Casonato.

L'incontro

È il corpo a dare accesso alle profonde energie di saggezza presenti in ciascuno. Per ritrovare il radicamento con la terra, col suo sostegno e per scoprire anche la purezza dell’energia delle emozioni.

Grazie al corpo ci si risveglia all’apertura presente al di là del mondo ristretto dei concetti, delle abitudini e dei pregiudizi, dove si è intrappolati più spesso di quanto si vorrebbe.

Vivere nel corpo è un aspetto fondamentale della vita. Significa uscire da fantasie irrealistiche e senza fondamento e aprirsi al sostegno della terra, della sua energia e risvegliarsi al potenziale della propria vita.

Per queste ragioni il corpo è l'elemento centrale della meditazione. Quando rimane un puro esercizio mentale, privo dalla sua qualità corporea, l’efficacia della meditazione è molto limitata.

Questo seminario di meditazione corporea combina istruzioni, pratiche guidate e condivisioni di gruppo per scoprire la consapevolezza, la compassione e la saggezza innata custodita nel corpo.

Partecipazione

Il corso è disponibile per un numero limitato di partecipanti ed è necessario isciversi entro venerdi 6 aprile, inviando una e-mail a associazione@studyoyoga.it

Conduttore

Tiziano Casonato è un formatore, aiuta persone, gruppi e organizzazioni a scoprire e a utilizzare il meglio delle risorse a loro disposizione: consapevolezza, compassione e altruismo.

Crea percorsi di formazione e di mentoring individuali e di gruppo e offre consulenze personalizzate, di persona e online.

Crede nel potere delle qualità umane e la sua aspirazione è contribuire ad una società basata sull’altruismo sostenibile e di aiutare persone, gruppi e organizzazioni a diventare il cambiamento che vogliono vedere nel mondo.