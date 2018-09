Ripartono i corsi 2018/2019 di Englishland, la scuola di inglese per bambini, ragazzi e adulti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La scuola di inglese Englishland riparte con i corsi di inglese invernali per la stagione 2018/2019. Tante le novità!

I corsi sono strutturati in base alle capacità dello studente e al livello di conoscenza della lingua. Le lezioni sono parte integrante del percorso che porta bambini e adulti alla certificazione necessaria per affrontare preparati il mondo scolastico e lavorativo.

Sono suddivisi per fasce d'età e livello: 3 - 5 anni, 6 - 10, 11 -13, 14 - 18, General English, Academic English, Business English. Si differenziano per il metodo innovativo e unico di Englishland: Insegnanti madrelingua preparati e attività divertenti come il teatro, il canto o la radio per coinvolgere e stimolare l'apprendimento in modo naturale e spontaneo.

La scuola offre inoltre strumenti complementari per seguire gli studenti sotto ogni aspetto. Come l'aiuto compiti da casa per i più piccoli, conversazioni e supporto online con i nostri teacher madrelingua per gli adulti. La miglior cosa da fare se hai ancora qualche dubbio è... venire a provare! Non costa nulla perchè la prima lezione è gratuita.

Info

http://www.englishland.it/eventi