"L'enigma dei raggi cosmici, da Bruno Rossi ai nostri giorni", incontri a palazzo Cavalli

Nel 1932/33 Bruno Rossi viene chiamato a dirigere l’allora Istituto di Fisica dell’Università di Padova. Rossi era già all’epoca considerato uno dei pionieri dello studio dei raggi cosmici, misteriosi raggi che arrivano dallo spazio e di cui si cercava all’epoca di scoprire la natura e le proprietà. A permettergli le prime clamorose scoperte sono i contatori Geiger, che lui utilizza con un circuito elettronico da lui stesso inventato.

É proprio grazie a questi strumenti che Bruno Rossi fa anche importanti misure nel 1933, in occasione della spedizione che organizza ad Asmara, in Eritrea. Mostra ad esempio che i raggi cosmici all’ingresso in atmosfera sono prevalentemente costituiti da particelle positive, e scopre sciami di particelle che investono grandi superfici, dovuti a particelle di altissima energia, tuttora oggetto di studio.

Sarà poi lo stesso Rossi a essere incaricato di progettare e costruire, fra il 1936 e il 1937, l’Istituto di Fisica di via Marzolo - oggi sede del Dipartimento di Fisica e Astronomia -, uno dei più avanzati dell’epoca. L’Istituto era dotato ad esempio di un potente elettromagnete (ben 7 tonnellate) per lo studio delle particelle, ed era in corso la realizzazione di un acceleratore di particelle che sarebbe stato il più potente d’Italia, insieme a quello dell’Istituto di Sanità di Roma. Nel 1938, Bruno Rossi però viene radiato dalla sua posizione a causa delle leggi raziali. Proseguirà la sua carriera al MIT di Boston ed è oggi considerato uno dei grandi fisici del Novecento.

Ricordare la figura di Bruno Rossi è particolarmente importante oggi, proprio nel cinquantesimo anniversario delle leggi razziali.

Programma

Alla figura del grande fisico veneziano, alla sua strumentazione e all'eredità scientifica che ha lasciato a Padova, sarà dedicato un breve ciclo di conferenze che si terranno a Palazzo Cavalli.

20 aprile, ore 16 - Palazzo Cavalli, Sala della Caccia

Sofia Talas "I contatori Geiger: alle origini della fisica delle particelle"

27 aprile, ore 16 - Palazzo Cavalli, Sala della Caccia

Elisa Prandini "I misteriosi raggi cosmici. Dai ghiacci polari alla pampa argentina, telescopi alla ricerca delle particelle più energetiche dell’Universo"

Ingresso libero fino a esaurimento posti