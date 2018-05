"Enogastronomia abruzzese nei giardini Villa Breda", degustazioni nel parco

L'associazione Viviamo Villa Breda in collaborazione con l'associazione culturale Balbino Del Nunzio e con la Fraglia Vecchia Padova organizza sabato 9 e domenica 10 giugno l'evento "Enogastronomia abruzzese nei giardini Villa Breda", per assaporare prodotti e cibi tipici abruzzesi, sapori caratteristici di un'altra regione in una cornice storica tipicamente veneta.

Le degustazioni saranno aperte dalle 12 alle 22.

Cibi in degustazione

gnocchetti ceci e cozze

pennette all'abruzzese

arrosticini

prosciutto crudo

caciocavallo

pane casereccio

vini d'Abruzzo Montepulciano della cantina Tollo

pecorino della Maiella

Contatti

335.330950

