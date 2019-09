Enrico Gatti a Padova con l’Orchestra Barocca

La tournée europea dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori toccherà Padova sabato 7 settembre (ore 20.30 - Auditorium Pollini), offrendo alla città un ricco programma concertistico che omaggia il violinista e compositore Giuseppe Tartini all’avvicinarsi delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dalla morte. Il concerto è organizzato dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con il progetto Tartini 2020 (Università degli Studi di Padova), il Conservatorio Cesare Pollini di Padova e il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

L’Orchestra Barocca, formata dai migliori studenti dei Conservatori italiani, selezionati tramite audizioni e concorsi svolti da eminenti personalità del mondo musicale, ha scelto quest’anno di dedicare il suo programma concertistico a Giuseppe Tartini. A guidare il progetto orchestrale sarà il Maestro Enrico Gatti, violinista internazionalmente stimato e ad oggi il più rilevante interprete dell’opera tartiniana. L’anno 2020 segnerà il 250° anniversario dalla morte di Giuseppe Tartini, uno dei maggiori virtuosi che il violino abbia mai avuto ma anche - senza dubbio per quel che riguarda il Settecento - il più grande didatta di questo strumento.

«È importante trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza e l’amore verso questo autore che, assai diversamente da Vivaldi, non può venire interpretato seguendo degli standards stilistici oggi abusati ma al contrario richiede di essere avvicinato lentamente e capito: non si può piegare la musica di Tartini a proprio piacimento ma sono gli esecutori che debbono cercare di avvicinarsi ad essa ed entrare nel suo mondo originale ed unico. In quest’ottica, quattro differenti tutor - docenti presso scuole di rinomanza internazionale - e appassionati interpreti tartiniani trasmetteranno la loro esperienza ai giovani musicisti dell’Orchestra Barocca dei Conservatori Italiani».

Enrico Gatti (violino), Marie Rouquié (violino), Gaetano Nasillo (violoncello) e Marcello Gatti (flauto traversiere) guideranno un progetto orchestrale alla scoperta dei concerti che il Maestro delle Nazioni ha composto principalmente per le esecuzioni presso la Basilica di Sant’Antonio in Padova ma anche di alcune composizioni di più intima e riservata natura. Nel programma figurano anche una delle sonate a quattro parti composte per le accademie dell’epoca ed un concerto grosso che Giulio Meneghini (allievo e successore di Tartini presso la basilica) ha tratto da una delle sonate op.1 del maestro.

Il Sistema delle Orchestre Nazionali dei Conservatori Italiani (ONCI) è un progetto voluto e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, il suo patrimonio artistico e umano.

