Enrico Letta presenta a Padova “Ho imparato” , il suo ultimo libro a Padova

Saranno gli studenti ad intervistare l’ex-presidente del consiglio Enrico Letta, ospite del Collegio universitario don Mazza giovedì 7 marzo alle ore 21. Una serata durante la quale Letta presenterà Ho imparato, libro edito di recente da Il Mulino e soprattutto la sua prospettiva sull’Europa.

Dettagli

Ogni anno la commemorazione della nascita del fondatore don Nicola Mazza è l’occasione, per gli studenti del Collegio universitario padovano, di organizzare un incontro culturale aperto alla cittadinanza con un relatore che possa offrire una prospettiva di ampio respiro sull’attualità.

“Fa parte della tradizione del Collegio Mazza lasciare che siano gli studenti a organizzare il programma di conferenze e incontri che il collegio attiva ogni anno.” Sottolinea il Direttore della residenza don Luca Corona, “sono loro a guidare il progetto formativo e culturale del Collegio, a scegliere i temi e i relatori da invitare. È successo così anche per il prof. Letta. E anche questa volta condividiamo e apprezziamo la loro scelta.”

Quella che Letta propone nel suo ultimo libro è una riflessione sull’attualità che vuole essere costruttiva. Ho imparato è infatti non solo un testo ma anche un esperimento di dialogo e aggregazione che viaggia sui social, in particolate su Instagram, con tanti spunti e brani condivisi per raccogliere parole, idee, domande, applausi e critiche. Un dialogo che dal web si sposta offline durante il tour di presentazione che incrocia, in tante città d’Italia, studenti e società civile.

L’obiettivo è un’elaborazione di idee e proposte concrete il più possibile condivisa, per affrontare le sfide di oggi senza negarne la complessità. La formazione alla cultura politica dei giovani, stretti fra incertezza per il futuro e disoccupazione; il tema caldo dell’immigrazione; le pericolose promesse del sovranismo; una narrazione nuova e più veritiera dell’Europa: sono solo alcuni dei temi che Letta affronta nel suo libro e che saranno oggetto di dibattito durante la serata.

“La strada che ha preso l’Italia non mi piace. Vorrei che si cambiasse direzione. In questo libro provo a elaborare idee e lanciare proposte concrete. Per interrompere una sequenza fatta di errori e illusioni, tra sovranismi e rottamazioni, che ha portato a un’Italia sempre più ripiegata su sé stessa.”

Ingresso

La serata ad ingresso libero su prenotazione è già sold out. Chi lo desidera potrà seguirla in diretta sulla pagina facebook/collegiomazza.

www.collegiomazza.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2256339547755496/