La festa della Befana del gruppo agricoltori di Bagnoli

37 candeline da spegnere nel vero senso della parola per la Befana 2019 del Gruppo Agricoltori di Bagnoli. La festa della #Befana decisamente più vecchia e longeva del Veneto.

L’appuntamento è il 5 gennaio alle 20.45 a Bagnoli di Cadoneghe nella storica cornice di Villa Augusta. In programma naturalmente il classico falò della vecchia, ma anche il presepe vivente, cioccolata e vin brulè per tutti. A tutti i bimbi presenti verranno regalate dalle immancabili Befane le calze piene di dolciumi.

Il falò degli agricoltori di Bagnoli nasce nel lontano 5 gennaio 1982 dai contadini di Bagnoli che tenevano molto alle tradizioni locali, ma anche ai valori come il duro lavoro e l’amore per il proprio territorio.

La manifestazione intitolata “ Il gran falò della Piroea Paroea” ha il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e del comune di Cadoneghe.

Sicurezza in primo piano a Cadoneghe In occasione della tradizionale festa della befana del 5 gennaio. Nell’occasione l’amministrazione ha deciso di attivare il COC , il centro operativo comunale, che vede il coordinamento di amministratori, protezione civile e polizia locale.

Questa è la seconda volta che il COC viene istituito a Cadoneghe. La prima volte fu in previsione della ipotetica piena dei fiumi Brenta e Muson.

“Abbiamo convenuto - spiega Fabio Giacomini consigliere comunale con delega alla Protezione Civile - che il Coc fosse necessario poter garantire un adeguata sicurezza negli eventi pubblici, dove in molte occasioni, anche recenti, una festa può purtroppo trasformarsi in una tragedia. E così abbiamo deciso di attivarlo anche per il classico falò della Befana visto che è un evento molto partecipato soprattutto da famiglie e bambini. La sicurezza è una priorità per Cadoneghe.”

