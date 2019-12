A Palazzo Cavalli di Padova l'Epifania con Jumanji

«Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar». Tira i dadi, osserva i dipinti e risolvi la sfida. Tra miti classici, leggende romane ed episodi biblici, un divertente gioco a squadre in compagnia degli “abitanti” di Palazzo Cavalli: dei, eroi, regine e guerrieri saranno le nostre guide attraverso i diversi "livelli" delle sale affrescate. Chi riuscirà a gridare per primo Jumanji?

Appuntamento il 4 gennaio 2020 a Palazzo Cavalli di Padova in via Giotto, 1 alle ore 16. Attività consigliate per famiglie con bambini dai 6 ai 13 anni (minori obbligatoriamente accompagnati).

Durata delle visite: un'ora e trenta minuti

Prenotazione obbligatoria entro l'1 gennaio 2020

Link diretto alla prenotazione: https://bit.ly/2Z1zg6q

Numero massimo di partecipanti: 25

L'iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Informazioni e contatti

Costo: 5 euro per persona (gruppi di 10 persone: 45 euro)

Per informazioni: Società Mondo Delfino, dal lunedì al venerdì 9 – 12, Segreteria Musei tel. 333-4308117.

Web: http://www.mondodelfino.it/wordpress/2018/12/20/epifania-con-jumanji/