Festa della Befana a Piazzola sul Brenta

Venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 15 arriva la Befana in Piazza Paolo Camerini di Piazzola sul Brenta.

Fa da sfondo la splendida Villa Contarini.

Ancora attivo il “Piazzola Christmas Village” con la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, il grande albero di Natale, con il tradizionale presepe, e molto altro ancora.

Dopo una ricca animazione per bambini, la Befana distribuirà le calze a tutti i bambini presenti e per finire, cioccolata, vin brulé e dolci per tutti!

Il divertimento è assicurato, vi aspettiamo!